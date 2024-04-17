Kuruluş Osman'ın 156. Bölümünde Konur Bey'in cezasının aslında ölüm olduğunu ancak buna rağmen sürgün cezası aldığını söyleyen Osman Bey, bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını şu sözlerle dile getirdi: "Ben sana bunu mu öğrettim? Ben sana rezilliği mi öğrettim? Senin açtığın yara hala sinemde… Seni ailemin içine soktum. Seni ordumun başına koydum! Sen ne ettin! Bana neden ihanet ettiğini söyleyeceksin!" Bu sözler üzerine Konur Bey ise her şeyi gaza sebebiyle yaptığını söyledi.

Osman Bey ve Konur Bey hesaplaşıyor!

Hem altınları aldığı hem de yetimin hakkına girdiği için çok öfkelenen Osman Bey, Konur Bey'e tokat atarak Konur'a verdiği mülkleri geri alacağını söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 156. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.