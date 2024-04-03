Kuruluş Osman'ın 155. Bölümünde Malhun Hatun'a iki beyliğin birleşerek Mekece'ye yürüyeceklerini açıklayan Osman Bey, bu birlikteliğin kendisinin Bursa'yı ve diğer fetihlerini engellemeye yönelik bir hamle olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Ben burada Bizans'la hudut olurken, onlar bizi hançerlemeye kalktılar. Fetihlerime engel olmak isterler. Ben bunların kanını akıtmak istesem haksız mıyım? Beni durdurmalarına müsaade etmeyeceğim! Ne gerekirse o olacak!" diyen Osman Bey, kararlığını gösterdi.

Osman Bey'in sert cevabı: "Beni durdurmalarına müsaade etmeyeceğim!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 155. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.