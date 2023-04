Oyuncu Harun Can’a sokak ortasında saldırı! Şikayetçi oldu...

Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı. Kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Tanımadığı şahıs tarafından saldırıya uğradı. Harun Can olayla ilgili açıklamada bulundu.





"ARKAMDAN SALDIRDI"



Oyuncu Harun Can, olayın nasıl yaşandığını Twitter hesabından paylaştı:

Zorunlu açıklama: 1 ay önce gerçekleşmiş bir olay nasıl oluyorsa bugün haber oluyor. Haber genel olarak doğru ama bazı yerlerde konunun abartıldığını görüyorum. Açıkçası konunun bugün haber olmasını şaşkınlıkla karşıladım.



Basitçe mevzu şu: Köpeğimi gezdirirken evimin sokağında bir şahıs takip etmeye ve arkamdan bir şeyler söylemeye başladı. Tanıyanlar bilir sürekli kulaklıkla yürüyorum. Kulaklığı indirip "ne oldu?" diye sorduğumda "Köpeği seveceğiz" vs. diye kaba bir dille konuştu.





"EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDUM"



Köpeğe doğru hamle yapınca "Köpek hoşlanmıyor." dedim, tersleşti. Halinden kafasının yerinde olmadığı da belliydi. "Ben burada oturuyorum. Sıkıntı çıkmasın. Haydi sen işine bak." dediğimde saldırgan tavrında gerileme görünce arkamı dönüp yürümeye devam ettim.

Birkaç adım sonra arkamdan saldırdı. Kıyafetimden tutup yere indirmeye çalıştı. İndiremedi. Vurmaya çalıştı, vurdurmadım. Sonrasında olay kontrol altına alındı zaten. Şahıs kaçtı. Ben de emniyete gidip şikayetçi oldum.







"KENDİMİ KORUMAYI DA BİLİRİM. MERAK EDEN HERKESİN BİLGİSİNE…"



Merak edenler için söylüyorum. Endişelenmeyin. Kıyafetlerime vs. zarar verdi sadece. Olayın üstünden 1 ay geçti. O gün de gittim şikayetçi oldum. Daha sonra özür diledi, kabul etmedim. Konu böyleyken böyle. "Fena dayak yedi" falan diyenler olmuş. Yok arkadaşlar öyle bir olay.

Sürekli sosyal medyada görünen insanlarız. Ben vuruş bile almadım. Cevap da vermedim. Hakkımı yargı yoluyla aradım. Böyle olaylarda genel tavrım budur. Küfür etmem. Saldırıda bulunmam. Kendimi korumayı da bilirim. Merak eden herkesin bilgisine… Hepinize çok teşekkür ederim