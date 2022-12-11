Oyuncu Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın beraat etti: Tehdit suçlamasına somut delil bulunamadı

Usta oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, daha önceden birlikte iş yaptığı Beste Çetindağ ile aralarında yaşanan sorunlardan dolayı birlikte çalışmamaya karar verdi. Ancak iddiaya göre Vargın'ın görümcesiyle Çetindağ'ın arkadaşlık kurması Vargın'ı rahatsız etti. Çetindağ'ın eşi Ertaç Çetindağ'ı arayan Vargın, eşinin görümcesiyle görüşmemesini söyleyerek onu tehdit etti.Beste Çetindağ, Tuğçe Kuzey Vargın'ın eşini arayarak tehditler savurduğunu öğrenince şikayetçi oldu. Çetindağ, ifadesinde Vargın'ın kendisine husumet beslemeye başladığını, eşine telefonda, 'Ben onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım, polisi çağırın' şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Vargın'ın 'tehdit' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Taraflar, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. Vargın'ın, üzerine atılı suçlamayı oluşturacak somut delil bulunmadığı belirtilerek beraatına karar verildi.