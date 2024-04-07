‘Oyunculuğa geri dönmek istiyorum’

29 Yaşında Parkinson hastalığına yakalanan 'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) filminin yıldızı Michael J. Fox, kariyerini bırakmak zorunda kalmıştı. Hastalığını uzun yıllar boyunca gizleyen dünyaca ünlü oyuncu Michael J. Fox, 2020'de oyunculuktan tamamen emekli olduğunu duyurmuştu. Hastalığı nedeniyle hafıza sorunu yaşayan ve hareketleri kısıtlanan ünlü aktör, geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda oyunculuğa geri dönmek istediğini şu sözlerle ifade etti: "Eğer gerçeklerimi ve zorluklarımı içine koyabileceğim bir iş çıkarsa yapabilirim. Biri bana bir rol teklif ederse harika olur" dedi.