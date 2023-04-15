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Giriş Tarihi: 16.4.2023

‘Oyunculuğu bırak’ deyince resti çekti

Oyuncu Devrim Özkan, futbolcu sevgilisi Lucas Torreira’nın “İşini bırak evlenelim, seni sultanlar gibi yaşatırım” demesi üzerine büyük şok yaşadı. Özkan, ilişkiyi hemen sonlandırdı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
‘Oyunculuğu bırak’ deyince resti çekti
Galatasaraylı olduğu bilinen ve bu sezon sarı kırmızılıların pek çok maçını stadyumdan izleyen 24 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylı futbolcuların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Futbolcu Lucas Torreira ile yakınlaşan güzel oyuncuya önce futbolcu Kerem Aktürkoğlu aşık olmuş. Ancak, genç futbolcu, Özkan'ın maçları Torreria'nın locasından izlediğini görünce aşkını kalbine gömüp kendisini tamamen futbola verdi.



Öte yandan Torreria ile sosyal medyadan karşılıklı olarak takipleşmeye başlayan Özkan'ın Torreira'nın evinden yaptığı paylaşımla dikkat çekmiş ve "Galatasaray'ın yeni yengesi hayırlı olsun" yorumları yapılmıştı. İkilinin evliliğe doğru giden ilişkisi Uruguaylı futbolcu Torreira'nın bir önerisiyle son buldu. Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı karşında şoke olunca, resti çekti ve ilişkiyi sonlandırdı.
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‘Oyunculuğu bırak’ deyince resti çekti
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