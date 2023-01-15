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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Özyağcılar çiftinin tadilat çilesi

Erdal-Güzin Özyağcılar, Sarıyer’deki evlerinin ihtiyaçları için bir ustayla anlaştı. 90 bine anlaşılan Yılmaz K., 80 bin alıp ortadan kayboldu. Şikayet sonrası ifade veren Yılmaz K., “Hastanedeydim” dedi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Özyağcılar çiftinin tadilat çilesi
Ünlü sanatçı Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar, evlerindeki tadilat için anlaştıkları tadilatçıya parayı kaptırdı. Özyağcılar çiftinin polis merkezine giderek ihbarda bulunduğu usta Yılmaz K. ise "Eşim hastalandı" diyerek kendisini savundu.
Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki evlerinde tadilat yapmak isteyen ünlü çift, eskiden çalıştıkları yapı ustası Yılmaz K. ile iletişime geçti. Ünlü sanatçı ustayla boya, badana ve tamirat işlemleri için 90 bin liraya anlaştı. İşe başlamak üzere 60 bin lira gönderdiği 46 yaşındaki Yılmaz K., bir süre sonra alınacak malzemeler için 20 bin lira daha talep etti. İstek üzerine genç adamın banka hesabına paraları gönderen ünlü sanatçı, bir süre sonra genç adamı arasa da ulaşamadı.

EŞİM HASTALANDI
İhbar sonra başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Yılmaz K., hastalanan eşinin hastanede tedavi gördüğü için işe başlayamadığını ifade etti. Parayı iade edeceğini ve artık işi yapmayacağını belirten Yılmaz K., eşinin gördüğü tedavi nedeniyle işini yapamadığını ve suçsuz olduğunu kaydetti. Soruşturma sürüyor.

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Özyağcılar çiftinin tadilat çilesi
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