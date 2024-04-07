‘Para değil sağlık önemli’

Galler Prensesi Kate Middleton hayatının en zor dönemini yaşıyor... Bir yanda kanser tedavisi, diğer yanda hakkındaki bitmek bilmeyen iddialar... Kızlarının kanser tedavisi görmesi Michael ve Carole Middleton'ı da yıktı. Sahip oldukları aile şirketinin 2020 yılında mali dar boğaza girip iflas etmesi sonucu zor günler geçiren çift, kızlarının hastalığıyla ikinci kez sarsıldı. İddiaya göre Kate Middleton ailesinin bu durumuna da çok üzülüyor. Anne Carole ise kızının şirket borcu yüzünden daha fazla endişeye kapılmasını istemiyor. Tek isteği kızının bir an önce iyileşmesi.