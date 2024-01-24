Paris’te Türk motiflerine alkış

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Dilek Hanif, Paris Haute Couture haftası kapsamında, önceki gün yeni koleksiyonunu podyuma çıkardı. İlk kez Paris Haute Couture haftasında sergilenen bu özel koleksiyon, Türk ve Osmanlı kültürünün zengin mirasından esinlenerek tasarlandı.Geleneksel Türk el sanatlarını barındıran defileyi Alix Desmoineaux, Chris Lavish, Romane, Flora Coquerel, Jihee Lee, Raphael Say, Ayten Danışman, Ebru Karaçam, Angela Usenko, Ayşe – Ece Ege, Hande Hanif gibi isimler takip etti.