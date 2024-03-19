Paris’ten Türkiye’ye geri dönen İpek Erdem: Türkiye dünyada yükselen değer ama kıymetini bilmiyoruz

4 yıl önce Paris'e yerleşen oyuncu İpek Erdem, yurda geri döndü. Yaşadığı süre boyunca Türkiye'nin değerini çok daha iyi anladığını belirten Erdem, şunları söyledi: "Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, buradan gidince aslında ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oraların da güzel tarafları var fakat Türkiye gerçekten son dönemlerde yükselen bir değer. Ülkemiz çok zengin ve değerli. Bunu daha iyi anladım ve deneyimlerim sonucu 'Taş yerinde ağırdır' diyerek Türkiye'ye geri döndüm." "Ülke olarak kendi kıymetimizi de bilmiyoruz" diyen ünlü oyuncu, şöyle devam etti: "Dışarıda çok ilgi çekici bir ülke olarak biliniyoruz. Biliyorsunuz bizim dizilerimiz yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Kendi değerimizi anladıkça çok daha yükseleceğimizi düşünüyorum, bizim sonsuz bir kültürümüz var, bu da bizim en büyük zenginliğimiz."