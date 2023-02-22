Pınar Altuğ dolandırıcılara isyan etti

Sosyal medya üzerinden bir kişinin hesabına giriş yapıp insanlara yardım toplama adı altında mesajlar attığını belirten Pınar Altuğ, isyan etti. Ünlü oyuncu "Kendini bilmez bir beyinsizin yaptığı işle uğraşıyorum" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Herkes birbirine yardım etmeye, çadır erzak bulmaya, haber iletmeye çözüm ulaştırmaya çalışırken bir sivri zekalı bu zamandan yararlanıp benim hesabıma eş giriş yapmış. İnsanlara mesaj atmaya başlamış. Son iki günde eğer size link atılmışsa dikkate almayın, ben duyurmak istediğim bir şey varsa hikayemde paylaşırım. Hele sohbetim olmayan birisine böyle bir mesaj atmam. Gerekli her yere şikayetlerimizi yaptık. İki aşamalı giriş yapılmış bu nasıl oldu bilemedik. Siber suçlar işin üzerinde. Elbet çözeceğiz. Çözdüğümüz zamanda hiç tatlı olmayacak. Şu zaman insanı dolandırmanın zamanı değil. Her kimse bu benden çok çekecek."