Polatların tutukluluk hali devam ediyor

Sosyalmedya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar Dilan ve Engin Polat savunma yaptı. Dilan Polat, "Banu, 6 yıllık arkadaşım. Küsüp barıştığımız dönemler oluyordu. Bu olaylardan sosyal medyada görünce haberim oldu. O ana kadar aramızda problem yoktu" dedi.EnginPolat, Banu Parlak'ı tanımadığını iddia etti. Parlak ise ifade verip şikayetinin devam ettiğini söyledi. Duruşma sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat ve diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öte yandan mahkeme, davanın İstanbul 41. Ceza Mahkemesi'nde görülen örgüt davasıyla birleştirilmesini kararlaştırdı.