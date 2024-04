Diziye sonradan dâhil oldum. Ama çok memnunum. Dönem işinde olmak istiyordum. Hatta bir röportajımda söyledim sonrasında hemen diziye dâhil oldum. Güzel çağırdım demek. Günümüz işi her zaman yapabilirim ama dönem işi hep istedim. 'Kuruluş Osman' gibi çok izlenen bir dizide rol almaktan çok mutluyum.Platoda görsel bir şölen var. At binmek kostümler dışarıdan seyredince çok güzel ama içinde olunca başka bir dünya. 1300'lü yıllardayız orada.Dönemden çıkmak zaman zaman zor oluyor. Çok da dönmek güzel değil bu arada, plato daha güzel gelmeye başladı.Sezon başında 3 hafta eğitim aldık. Aynı yaş grubuyuz, set dışında da çok iyi anlaşıyoruz. Faruk'la da çok iyi partner olduk. Çok çalışıyoruz. Faruk'la yarış sahneminiz vardı. İlki çok zordu. Kilometrelerce koştuk. Aşırı yorulmuştuk. Mental olarak da zorlandığımız sahneler oluyor.Kabına sığmayan bir çocuktum. Annem polis olmak istiyordu ama olamamış. Benim polis olmamı istiyordu. Aksiyona çok meraklıydım. Derslerim de iyiydi polis olmak için yetiştirildim, çok hayal ettim ama yaş ilerledikçe oraya ait olmak istemediğimi fark ettim. Tek mesleğe sahip olmak istemedim.İnanılmaz bir platomuz var, turizme de açıldı. O kadar bölüm çektik hâlâ bilmediğimiz yerler var.Dünya çapında izlenen çok büyük bir proje. Bir oyuncu olarak böyle bir projede yer almak büyük şans.İş çok zor. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Her hafta sinema filmi çeker gibi çekiyoruz. Ama 5 senede aile olmuş herkes. Bu işin bu kadar başarılı olmasında aile gibi olmamızın da etkisi büyük.Canlandırdığım Alaeddin Bey'i çok araştırdım.Burak Özçivit'e bayılıyorum. Çok seviyorum, hepimiz çok seviyoruz. Müthiş bir adam, idol. Sete çok hâkim. Setin moralini motivasyonu yüksek tutmaya çalışıyor. Tam bir kaptan. Çok sıcakkanlı, sete ilk geldiğimiz zaman çok sıcak davrandı. Nasıl biriyle karşılaşacağımı bilmiyordum çekiniyordum. Ters biri olsa benim için zor olacaktı. İlk günden onu yok etti. Onunla oynarken çok heyecanlanıyordum. Birkaç hafta dizlerim titredi, alışana kadar. Şu an çok iyiyiz. Sürekli onu izliyorum. Çok iyi bir rol model ve star. Çok şanslıyım beraber oynadığımız için.Sırtımda keçi taşıdım, keçiyle koştum. Fiziksel anlamda zorlanıyoruz ama beni en çok yarış sahnesi zorladı.Dilini bilmediğim yerlerden mesajlar geliyor. Hayranların ilgisi beni çok şaşırtıyor.Kötü bir öğrenciydim. Depresyonda olduğum bir dönemde vakit geçirmek için tiyatroya başladım.Konservatuvara girene kadar oyun izlememiştim. Oyunculuğu okulda okurken öğrendim.Andra'nın gidişatını ben de merak ediyorum. Her hafta yeni bölümü merakla bekliyorum. Seyircinin merakını tahmin edemiyorum.Aynı zamanda senaristim. Son 3 işim dönem işi olmuştu Bozdağ Yapım'da. Destan'da da senaryo ekibindeydim. Oyunculuk yaptım ama hep günümüz işleriydi. Dönem işinde sette bulunmak çok başka.'Kuruluş Osman' kendi matematiği olan çok başarılı bir iş. Ben de senarist gözüyle bakıp tahmin ettiğim şeyler oluyor ama genelde tutmuyor. Senaristlerimiz beni de şaşırtıyorlar açıkçası.Yazmayı da oynamayı da seviyorum. İbna Sina dizisini yazdım. Rüyamda İbni Sina'yı görüyordum.At sahneleri zorlayıcı oluyor. Bir keresinde Burak abinin atı denk geldi. Bir anda dörtnala kalktı. Üstünden nasıl indiğimi bilmiyorum.İlk izlediğim çocuk oyununda yıllar sonra oynadım. Bu benim oyunculuğa karar vermemde etkili oldu.'Verona Çıkmazı' oyunumuzla seyirciyle buluşmaya devam ediyoruz. Esra Bağışgil'in yazıp yönettiği ve oynadığı bir oyun. Romeo ve Juliet'ten yola çıkılarak onun komedi kısmını anlatan bir oyun. Ben anlatıcı olarak yer alıyorum. Çok güzel tepkiler geliyor. İnsanlar gülmeye aç… Seyircilerin oylarıyla belirlenen Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde de ilk ödülümüzü aldık.Belçika'dayken eşimle Turkish Gazino adlı 80'ler gazinosu diye bir konsept yaptık. Yurt dışında kısa filmlerde rol aldım. Müzikal bir projeye dahil oldum. Eşim de oyuncu. Birbirimizi çok besliyoruz.Tim Burton'un oyuncu koçuyla çalışma fırsatım oldu. İnanılmaz bir hocaydı. Herkese her metot yaramaz sonuçta, herkesin tekniği yöntemi farklı.Guy Ritchie'nin yönettiği Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı bir Hollywood filminde oynama şansım oldu. Rejide yer alan bir arkadaşıma Guy Ritchie, "Keşke bu Türk oyuncuyu daha fazla kullansaydık" demiş. O yüzden ümitliyim bir teklif bekliyorum.Uzun süredir müzik sektörünün içindeyim. Yaptığım işi seviyorum. Gece hayatında en çok dinlenen 5 kadından biri olarak gösteriyorlar. Çok memnun ediyor beni. Beni dinlemeye gelenlerin ne hissettiği ne istediği çok önemli. Hem repertuvardan hem de akıştan dolayı böyle diyorlar sanırım. Nabzı tutmayı seviyorum.Bir ses yarışmasına Murat Boz'un vokali olma hayaliyle girdim ve o hayalimi gerçekleştirdim. 5 yıl çalıştık, sonrasında Bengü'yle çalıştım. Sonrasında kendi single'ımı çıkardım. İşin mutfağında olmak çok önemliydi benim için. Bir insana bir şarkıyla dokunma hissi çok ağır bastı.12 sene sürdü benim konservatuvar hayatım. Kendimi öğretim görevlisi gibi görüyordum. Şan ve kemanla başladım aslında. Şarkıcılık en iyi bildiğim ve kendimi en iyi hissettiğim yer.Sibel Can'ın Kanasın şarkısını çıkaracağım yakında. Son olarak 23 Nisan projesi yaptık çocuklarla.'Aldatmak' dizisine girmeden önce yine bir atv dizisi 'Üvey Anne'de oynamıştım. Devam eden bir işe girmek istiyordum. 'Aldatmak' gibi başarılı ve usta oyuncuların olduğu bir işe girmek çok büyük şans oldu. Diziye Dündar rolüyle dahil oldum. Vahide Hanım'la oynamak çok güzel. Kendisi de güzel oyunculuğu da çok güzel. Sahnem olmadığı zaman onu izliyorum. İlk sahnemde çok heyecanlanmıştım. Sonra alıştım ama çok büyük keyif. Onun deneyimlerinden faydalanmaya çalışıyorum.Dündar girişimci bir karakter olarak girdi ama sonra entrikanın içinde buldu kendini.Futbol oynadım uzun süre. Çocukken futbolcu olmak istiyordum. Galatasaray'da oynamayı çok isterdim. Lifim koptu. Sakatlığım yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldım.Futboldan sonra oyunculuk eğitim almaya başladım. Ailem çok desteklemedi. Onların tercihiyle makina ressamlığı okudum. O süreçte 4-5 yıl modellik yaptım.