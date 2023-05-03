Provokatöre en güzel yanıt

Açıklamalarıyla seçimi provoke etmeye çalışan Hayko Cepkin, önceki günkü konserinde "Son konserimiz olmasını istemiyorsanız kime oy vereceğinizi biliyorsunuz" demişti. Cepkin'e cevap Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı Selim Terzi'den geldi: "Sevgili Hayko, iki konser afişin var, hem de nerede biliyor musun? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve yoğun takibi, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un büyük gayretiyle tamamlanıp açılışı yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı CSO Ada Ankara Salonu'nda. Yine bekleriz!"