Rakip değil takımız

A PARA'DA her cuma canlı olarak yayınlanan İnsan Hali, son bölümünde bir ilke imza attı. Yayınlandığı ilk günden itibaren yüzün üstünde uzman konuk ağırlayan Mehmet Şakiroğlu bu defa İnsan Hali'nde kendisini konuk etti. Mehmet Şakiroğlu sordu, Şakiroğlu'nun 3D olarak modellenen avatarı yanıtladı. Mehmet Şakiroğlu, avatarına teknolojinin psikolojiye etkilerinden, ebeveyn çocuk ilişkilerine kadar birkaç soru yöneltti ve yapay zekanın tehlikeli olup olmadığını sordu. Soruyu "Rakip değiliz takımız" diye cevaplayan Mehmet Şakiroğlu'nun avatarı, yapay zekanın psikolojinin pek çok alanında kullanılabileceğini söyledi.