Rüya gerçek oldu

Hülya Avşar, klibinde kullandığı kendisini Mars'ta tavla oynar gibi gösteren görseli paylaşıp Alper Gezeravcı'ya seslendi: "Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter. Yolun açık olsun!" Sinan Akçıl sevincini şu sözlerle dile getirdi: "Ne mutlu Türküm diyene...Geyik yapmayı bırakıp, yabancı hayranlığını bırakıp 'Biraz gurur duymayı öğrenelim' ülkemizle!. Not: Bugüne kadar uzaya sadece 11 ülke insan yollayabildi." Berrak Tüzünataç da kendisine sağlığıyla ilgili soru yöneltilince şöyle dedi: "Bırakın artık tüm konuları.Bir Türk ilk kez uzaya gidecek, bu çok önemli bir şey. Bunları konuşalım!" Ünlü tenor Murat Karahan "Gurur" diyerek Türk bayrağı paylaştı. Alişan da Türk bayraklı paylaşım yaparak sevince ortak oldu.