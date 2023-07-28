Rüya yat Türkbükü’ne demir attı

Geçtiğimiz sene üretilen ve teslim edilen Dream Boat (Rüya Bot) adlı 90 metrelik ultra lüks motoryat, önceki gün Bodrum'a demir attı. 4 katlı devasa yat, tasarımıyla da göz dolduruyor. 6 metre uzunluğa ve 3.1 metre genişliğe sahip olan, bir yüzme havuzunun ana güvertede bulunduğu yatta SPA havuzu, güneşlenme alanları ve jakuzi bulunuyor. Ana salonda 18 kişinin aynı anda oturabildiği devasa bir yemek salonu, üst katta ise 12 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği yuvarlak bir yemek masası ve odası var. 22 misafir ve 27 görevlinin konaklama imkanının bulunduğu yat, her misafirine lüks konaklama imkanı sunuyor. Master süiti en üst katta bulunan yatta çocuklar için de ayrı bir oda yer alıyor.