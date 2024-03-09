Saçlarınızı yenilemekten korkmayın

Ünlü manken Özge Ulusoy, önceki gün bir kozmetik markasının tanıtımına katıldı. Saç bakım tüyolarından bahseden Ulusoy, koyu renk saçlarıyla dikkat çekti. Ünlü manken, "İstediğim saç rengini bilgisayar ortamında deneyip yakışıp yakışmadığına karar verdik. Hem de çok eğlenceli oldu. Böylece değişiklikten korkmuyoruz" dedi. Selen Tütüncüoğlu ve Merve Kaya Ural'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Rüya Büyüktetik, Nilay Yalçınkaya gibi isimler de katıldı. Davetliler, aynı zamanda kişiye özel saç analizi yaptırma fırsatı buldu.