Salı akşamının en çok izleneni atv

atv, 31 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,53 izlenme oranı ve yüzde 26,17 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam ise dün akşam yayınlanan 19. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,07 izlenme oranı ve yüzde 16,71 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşerek en çok izlenen dizi oldu.