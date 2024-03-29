‘Şan eğitimim var şarkıcılık yapabilirim’

OYUNCU Merve Boluğur, müzik kariyerine yeni bir single'la devam ediyor. Beste fabrikası Serdar Ortaç'tan yeni bir şarkı alan Boluğur, önceki gün yapımcısıyla görüntülendi. Önümüzdeki günlerde stüdyoya gireceğini, mayısta da şarkıyı çıkaracağını dile getiren Boluğur, "Hareketli, tam bir yaz şarkısı. 'Eller havaya' tarzında. Hep beraber çok eğleneceğiz. Serdar Ortaç çok değerli bir sanatçı. Onun yapacağı her işte yer almayı gönülden isterim zaten. Çok özel bir insan. Eminim müthiş olacak" diye konuştu. Sesiyle ilgili gelen eleştiririler için de Boluğur, "Ben oyunculuk eğitimi aldım. Eğitimimin içinde şan dersleri de vardı. Dolayısıyla bu tarz meslekleri icra edebilecek insanlarız" dedi.