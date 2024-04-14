Haberler Günaydın Haberleri Sanatçı kendi şarkısını dinlemez
Giriş Tarihi: 15.4.2024

Sanatçı kendi şarkısını dinlemez

Sanatçı kendi şarkısını dinlemez
Fantazi müziğin başarılı isimlerinden Hakan Altun, bayramın üçüncü günü KKTC'de bir otelde sahne aldı. Altun, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayramlarda, yılbaşlarında ara vermeden çalıştıklarını söyleyen Altun, "30 günlük bir ramazan sürecimiz vardı. O esnada da çok oturduğum söylenemez. Dijital platforma güzel bir projemiz oldu" dedi.

SADECE BEN DEĞİL...
Habercilerin "Kendi şarkılarınızı dinler misiniz? sorusuna "Yapım aşamasında nasıl olduğuna bakarım. Sonra bir daha dinlemem. Sadece ben değil, diğer meslektaşlarım dinlemez. Hatta oyuncular da kendi dizilerini izlemez. Ben kendimi dinlemeyi sevmem" yanıtını verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanatçı kendi şarkısını dinlemez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA