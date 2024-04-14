Sanatçı kendi şarkısını dinlemez

Fantazi müziğin başarılı isimlerinden Hakan Altun, bayramın üçüncü günü KKTC'de bir otelde sahne aldı. Altun, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayramlarda, yılbaşlarında ara vermeden çalıştıklarını söyleyen Altun, "30 günlük bir ramazan sürecimiz vardı. O esnada da çok oturduğum söylenemez. Dijital platforma güzel bir projemiz oldu" dedi.Habercilerin "Kendi şarkılarınızı dinler misiniz? sorusuna "Yapım aşamasında nasıl olduğuna bakarım. Sonra bir daha dinlemem. Sadece ben değil, diğer meslektaşlarım dinlemez. Hatta oyuncular da kendi dizilerini izlemez. Ben kendimi dinlemeyi sevmem" yanıtını verdi.