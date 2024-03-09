Sanatta genlerin büyük önemi var

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, ressam Mustafa Pilevneli'yi konuk etti. Ülkemizin en önemli yaşayan ressamlarından biri olan Pilevneli, sanata yatkınlığın genlerle ilgili olduğunu belirterek "Ben dedemin, babamın, babaannemin ve annemin genlerinin bu işi yaparken bana büyük güç verdiğini düşünüyorum. Babaannemle geçirdiğim zaman içinde onun el işi çalışmaları çocuk hafızamda çok önemli bir yer edindi ve seçki konusunda beni geliştirdi. Ortaokulda doktor, mühendis değil ressam olmaya karar verdim" dedi.