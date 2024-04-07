Şantaj suçundan takipsizlik kararı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, işadamı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanmıştı. 16 gün sonra ise ikili yollarını ayırmıştı. Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şantaj, hakaret, tehdit içerikli mesajlar attı diye şikayetçi olmuştu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Kalfa, mesajları gönderen numaranın kendisine ait olmadığını, kullandığı sosyal medya kullanıcı adını savcılığa bildirerek suçlamaları reddetti. Şantaj yönünden yürütülen soruşturma sonunda mesajları yollayan yabancı hattın Burak Kalfa'ya ait olduğuna dair herhangi delil tespit edilemedi. Öte yandan tehdit ve şantaj içerikli mesajları yollayan hat ve sosyal medya hesabının kime ait olduğuna dair bir tespitte bulunmadı. Kalfa'ya bu suçtan takipsizlik kararı verildi ancak hakaret ve tehdit yönünden soruşturma devam ediyor.