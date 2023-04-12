Şarkıcı Ebru Elver’i dolandırana 5 yıl hapis istendi

Ebru Elver'i şoke eden olay geçen yıl ocak ayında yaşandı. Bir emlak sitesinde beğendiği evi tutmak için, ilanı koyan A.T. ile iletişime geçen sanatçı, anlaşma sonucunda ev sahibi sandığı kişiye 6 aylık kira bedeli olarak 28 bin lira ödeme yaptı. Elver, kiraladığı evi görmek istediğinde dairenin kapısını açan kişinin "Burası kiralık değil benim evim" sözleriyle, dolandırıldığını anladı.Savcılık hileli davranışlarla şarkıcıyı zarara uğratıp haksız menfaat temin eden A. T. hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis istedi. Hakim karşısına çıkan A.T., ev ilanlarına bakarken Hakan isimli bir kişiyle tanıştığını ve evi onun izniyle kiralığa çıkardığını iddia edip "Aldığım paradan 4 bin lira komisyon alıp parayı Hakan'a tesSABAH lim ettim, ben suçsuzum" dedi.