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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Şarkıcı Ebru Elver’i dolandırana 5 yıl hapis istendi

Şarkıcı Ebru Elver’e, emlak sitesine koyduğu sahte ilanla Kadıköy Moda’da ev kiralayıp 28 bin lira dolandıran A.T. hakim karşısına çıktı. Şarkıcının “Başımdan aşağı kaynar sular döküldü” diyerek şikayetçi olduğu sanığın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

ARZU KAYA ARZU KAYA
Şarkıcı Ebru Elver’i dolandırana 5 yıl hapis istendi
'BURASI BENİM EVİM' DEDİ
Ebru Elver'i şoke eden olay geçen yıl ocak ayında yaşandı. Bir emlak sitesinde beğendiği evi tutmak için, ilanı koyan A.T. ile iletişime geçen sanatçı, anlaşma sonucunda ev sahibi sandığı kişiye 6 aylık kira bedeli olarak 28 bin lira ödeme yaptı. Elver, kiraladığı evi görmek istediğinde dairenin kapısını açan kişinin "Burası kiralık değil benim evim" sözleriyle, dolandırıldığını anladı.



'4 BİN LİRA KOMİSYON ALDIM'
Savcılık hileli davranışlarla şarkıcıyı zarara uğratıp haksız menfaat temin eden A. T. hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis istedi. Hakim karşısına çıkan A.T., ev ilanlarına bakarken Hakan isimli bir kişiyle tanıştığını ve evi onun izniyle kiralığa çıkardığını iddia edip "Aldığım paradan 4 bin lira komisyon alıp parayı Hakan'a tesSABAH lim ettim, ben suçsuzum" dedi.
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Şarkıcı Ebru Elver’i dolandırana 5 yıl hapis istendi
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