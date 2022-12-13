Şarkıcı Emre Kaya " Yeteneksizsin deyip konservatuara almadılar"

Nasılsın, nasılsın nasıl gidiyor hayatın?

İyiyim teşekkür ederim. Hayatım çok güzel gidiyor. Özellikle koronadan sonraki dönemde hayat benim için karmaşıklaştı. Ama konserlerin yolunda gidiyor olması ve işlerin keyifli geçiyor olması benim enerjimi güzel bir yere getiriyor.

Son olarak "Yüzüme Söyle" albümünü çıkardın. Nasıl tepkiler aldın? Albümün ismi birine göndermede bulunuyormuşsun gibi, böyle bir durum var mı?

Bu albüm 1-2 yıllık bir süreçte hazırlandı. Şarkılardan birini 2 yıl önce bir tanesini 3 yıl önce yapmıştım. Bir tanesini 8 ay önce yaptım. Karma bir albüm oldu. Alt metni olan bir albüm değil. Genel olarak tüm yaşamımdan bir parça alarak hazırladım.

Senin için anlamı olan bir şarkı var mı?

Şarkıların hepsinin ayrı bir anlamı var. Hepsi yaşanmışlık üzerine yapılan şarkılar. Bundan önce yaptığım hit şarkılarında hepsi yaşanmışlık üzerineydi.

Klip çekimlerinde unutamadığın bir an var mı?

Çekimi Omid Saghafi yaptı. İranlı bir yönetmen. Onunla çalışmayı çok istiyordum. Klipte beni heyecanlandıran kısım Omid ile çalışmak oldu.

Şarkı söylemeye nasıl başladın? Şarkılarını nasıl yazıyorsun? İlham almak için dinlediğin bir müzik var mı?

Ben 3 yaşımda eve gelen cüra ile müziğe başladım. Bu benim hayatımda hep vardı. Şarkı yazmak sonradan gelişmedi. Kendimi bildim bileli şarkı yazıyorum ve söylüyorum. Hayatımın her anında var. Yaşadığım ilişkiler, özellikle sonunun nereye gittiğini kestiremediğim ilişkiler bana hep ilham oluyor. Çünkü belirsizlik insana bir şeyler yazdırır derler, o belirsizlik bana şarkı yaptırıyor. Belirsizlik dürtüsü ben de bir ilham.