Şarkıcı Emre Kaya " Yeteneksizsin deyip konservatuara almadılar"

Müziğin değerinin tık ile ölçüldüğüne değinen şarkıcı "Bir şeyler değişti. Değişen bir dünya var. Hepsi birbirini götürerek gidiyor. Dijital bir çağdayız. Ben bu konuya da negatif bakmıyorum. Eskiden kaset, CD, plak vardı şimdi de dijital platformlar var. Kötü gelen tek bir yanı var. Artık manipüle etmek çok kolay. O kadar çok şahıs ve şirketler var ki onlarla iletişim kurup yan yana geldiğin zaman 1 milyon dinlenen şarkı 100 milyon dinlenmiş gibi gözükebiliyor. İnsanlar bir şarkının ne kadar tıklandığına göre ne kadar patladığını fark edebiliyor. İnsanlar her şeyin farkında. Trendlere girmek çok zor değil yani. Dijital bir ekibin varsa onlar seni trendlere sokuyorlar." dedi.
Nasılsın, nasılsın nasıl gidiyor hayatın?
İyiyim teşekkür ederim. Hayatım çok güzel gidiyor. Özellikle koronadan sonraki dönemde hayat benim için karmaşıklaştı. Ama konserlerin yolunda gidiyor olması ve işlerin keyifli geçiyor olması benim enerjimi güzel bir yere getiriyor.
Son olarak "Yüzüme Söyle" albümünü çıkardın. Nasıl tepkiler aldın? Albümün ismi birine göndermede bulunuyormuşsun gibi, böyle bir durum var mı?
Bu albüm 1-2 yıllık bir süreçte hazırlandı. Şarkılardan birini 2 yıl önce bir tanesini 3 yıl önce yapmıştım. Bir tanesini 8 ay önce yaptım. Karma bir albüm oldu. Alt metni olan bir albüm değil. Genel olarak tüm yaşamımdan bir parça alarak hazırladım.
Senin için anlamı olan bir şarkı var mı?
Şarkıların hepsinin ayrı bir anlamı var. Hepsi yaşanmışlık üzerine yapılan şarkılar. Bundan önce yaptığım hit şarkılarında hepsi yaşanmışlık üzerineydi.
Klip çekimlerinde unutamadığın bir an var mı?
Çekimi Omid Saghafi yaptı. İranlı bir yönetmen. Onunla çalışmayı çok istiyordum. Klipte beni heyecanlandıran kısım Omid ile çalışmak oldu.
Şarkı söylemeye nasıl başladın? Şarkılarını nasıl yazıyorsun? İlham almak için dinlediğin bir müzik var mı?
Ben 3 yaşımda eve gelen cüra ile müziğe başladım. Bu benim hayatımda hep vardı. Şarkı yazmak sonradan gelişmedi. Kendimi bildim bileli şarkı yazıyorum ve söylüyorum. Hayatımın her anında var. Yaşadığım ilişkiler, özellikle sonunun nereye gittiğini kestiremediğim ilişkiler bana hep ilham oluyor. Çünkü belirsizlik insana bir şeyler yazdırır derler, o belirsizlik bana şarkı yaptırıyor. Belirsizlik dürtüsü ben de bir ilham.
Müzik tarzını hiç değiştirmeyi düşündün mü?
Ben uzun yıllardır halk müziği ile ilgileniyorum. Arabesk müzikle iç içeyim. Rock müzik ve Jazz ile de uzun süre ilgilendim. Farklı müzik tarzları ile iç içeyim. Bunları da profesyonel anlamda yaptım. Bu tarzdaki şarkılarla yarattığım hit şarkılar var. Diğer sanatçılara verdiğim şarkılar da var. Bunların hepsi dijital platformlarda yayınlandığı için çok hızlı şekilde erişim sağlanabiliyor. Söylemekle kalmıyor, üretiyorum.
Şimdi çoğu YouTuber ve TikToker da müzik piyasasına atıldı bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Ben yeni yapılan şarkıların hiçbirisine kapalı değilim. Bir şey yenilendikçe çok daha güzel bir hal alıyor. Bu kadar müzik okulu ve müzik eğitimi veren yerler var. Orada insanlara müziğin temelleri verilerek günün sonunda insanların ruhuna hitap edebileceği, müzik yapabileceği bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Günün sonunda baktığımızda popülist kültür adı altında konuştuğumuz yer devreye giriyor. Ve ne olduğu belli olmayan bir müzik tarzı ortaya çıkıyor. Bana özellikle sorarsan, rap veya t-rap gibi bir şey yapmak aklımdan geçmedi. Bir sürü rapçi arkadaşım var. Yaptıkları iş hiç kolay değil. bir gün Okan Bayülgen'in programındaydım. Okan yatıp dalga geçiyordu. Bazı şarkıları basite indirgiyordu. Böyle konuşmak yerine bir tane yapsana, dedim. Basiti yapmak dünyadaki en zor şey.
Son dönemde müziğin değeri tık sayısıyla ölçülüyor, ne diyorsun?
Bir şeyler değişti. Değişen bir dünya var. Hepsi birbirini götürerek gidiyor. Dijital bir çağdayız. Ben bu konuya da negatif bakmıyorum. Eskiden kaset, CD, plak vardı şimdi de dijital platformlar var. Kötü gelen tek bir yanı var. Artık manipüle etmek çok kolay. O kadar çok şahıs ve şirketler var ki onlarla iletişim kurup yan yana geldiğin zaman 1 milyon dinlenen şarkı 100 milyon dinlenmiş gibi gözükebiliyor. İnsanlar bir şarkının ne kadar tıklandığına göre ne kadar patladığını fark edebiliyor. İnsanlar her şeyin farkında. Trendlere girmek çok zor değil yani. Dijital bir ekibin varsa onlar seni trendlere sokuyorlar.
Sesinde bir sıkıntı olsa ne yaparsın, B planın var mı?
Besteciyim zaten. Yine müzik alanında olurum. Yaptığım besteleri sanatçılara vererek yoluma devam ederim.
Büyük şarkıcılara da beste yapıyorsun. Şarkıları yaparken onlar için mi yoksa kendin için mi yapıyorsun?
Yıldız Tilbe'ye de şarkı yaptım. Onun kariyerinde ona dışarıdan şarkı yapan bir kişi var o da benim. Şarkı dediğin şey bir kıyafet gibidir. İnsanın üstüne o kıyafeti dikersin. Murat Dalkılıç'a yaptığım bir şarkı vardı. O şarkıyı ben söylesem olmazdı.
Albümündeki şarkıların tarzları birbirinden farklı. Bu risk değil mi?
Bu bir risk değil. Aslında yeni dünyada olması gereken bu. Bunu kimse yapmadığı için farkında değiller. Bu ilk olduğu için tuhaf geliyor herkese.