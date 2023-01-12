Şarkıcı Solmaz Çiros’a şok suçlama! Menajerini önce dolandırdı, sonra da...

UYUŞTURUCU MADDE TALEP ETTİ

Günlerce şarkıcıya ulaşmaya çalışan Büyükçukurlu, Makedonya'dan gelen bir telefonla şoke oldu. Yine iddiaya göre konser için yurtdışına çıkan Çiros, oteldeki değerli eşyaları alarak oteli zarara uğratmıştı. Otelin masraflarını karşılayan Büyükçukurlu, bu kez bir arkadaş ortamında bulunduğu sırada ikinci kez şoke oldu.