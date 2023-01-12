Şarkıcı Solmaz Çiros’a şok suçlama! Menajerini önce dolandırdı, sonra da...

Ünlü bir televizyon programıyla adını duyuran şarkıcı Solmaz Çiros, menajer Selçuk Büyükçukurlu ile anlaştı. İkili arasındaki sözleşmeye göre menajer, şarkıcının klip çekimi için destek verecek bunun karşılığında konser verecek olan Çiros kazanacağı para ile borcunu ödeyecekti.
MENAJERİNİ DOLANDIRDI
Menajer, klip çekimi bittikten sonra Çiros için konser takvimi hazırladı. İddiaya göre hem yurt içi hem de yurtdışı konserleri olan şarkıcı Çiros, konserleri çeşitli bahanelerle iptal etmeye başladı.
Bu sırada zor durumda olduğunu söyleyen Çiros, hakkında başlatılan icra takiplerinden kurtulmak için menajerinden yaklaşık 30 bin lira borç para istedi.
Menajer işlerin yoluna gireceğini düşünerek şarkıcıya istediği ödemeyi yaptı. Fakat iddiaya göre ödemeyi yaptıktan sonra menajer parasını geri alamadı.
UYUŞTURUCU MADDE TALEP ETTİ
Günlerce şarkıcıya ulaşmaya çalışan Büyükçukurlu, Makedonya'dan gelen bir telefonla şoke oldu. Yine iddiaya göre konser için yurtdışına çıkan Çiros, oteldeki değerli eşyaları alarak oteli zarara uğratmıştı. Otelin masraflarını karşılayan Büyükçukurlu, bu kez bir arkadaş ortamında bulunduğu sırada ikinci kez şoke oldu.
Çiros'la yaşadıklarını anlattığı sırada bir prodüktör arkadaşı Çiros'un konserden önce uyuşturucu madde talep ettiğini ve 'Menajerim olsaydı hemen bulurdu' diyerek adını kullandığını öğrendi. Menajer Selçuk Büyükçukurlu yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Hem kendisini dolandıran hem de adını kullanarak uyuşturucu madde temin etmeye çalışan şarkıcının, cezalandırılmasını isteyen menajerin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.