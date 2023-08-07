Şarkılarını hemşehrileri için söyledi

Uğur Işılak, Şereflikoçhisar'da gerçekleşen 15. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali'nin kapanışını yaptı. Şereflikoçhisarlı olan Işılak'ı dinlemek için binlerce hemşehrisi Tuz Gölü meydanına akın etti. Işılak, sevilen eserlerini hemşehrileriyle tek bir ağızdan söyledi. Işılak daha sonra sevenlerini kırmadı, kendisine ikram edilen kavundan yedi. Aynı akşam Irmak Arıcı da sahne aldı. Her iki sanatçı da Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik'e misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.