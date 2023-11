Saygınlığımı reyting uğruna harcamam

Sunuculuk, kitap, yeni bir oyun, şimdi sıra albüme geldi. Hangi şapkadan hangi tavşanı çıkaracağım bilmiyorum.Yeşilçam filmlerini çok severim, bana çok sahici gelir. Hep hayalimdi 70'li yıllara ait şarkıları söylemek. Sevgili dostum Polat'a söyledim neden olmasın dedi. Metin Özülkü de vardı, 'Bomba gibi olur sana çok yakışır' dediler yola çıktık. Şarkıları seçtik.Eskilerin değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. O zamanlar gerçek aşk vardı. Sahici bir mutluluk vardı. O zamanlar muhallebicilerde pastanelerde buluşurduk. O filmler bizi başka yerlere götürmüştü. Şimdi hayat daha materyal bir hale geldi. Onun için bu duygular geride kaldı.Sosyal medyada flört ediliyor, aşk için emek gerekiyor. Aşklar mesajla başlayıp mesajla bitiyor. Her şey kolaylaştı. İlişkiler kolaylaştı. İlişki için emek lazım.Aşk ve Komedi adlı gösterim 11 senedir kapalı gişe devam ediyor. Bu kadar uzun yıl sahne yapan kadın yok dünyada. 11 yıl bunu dolu salonlara oynamak çok zor, ben de çok şaşırıyorum. Saygınlığa çok önem veririm, hep saygın olmak isterim. Çok şükür seviliyor, sayılıyorum. O saygınlığı uyduruk bir reyting uğruna harcamam.Babam konservatuvarı kazanınca evi terk etti. 'Vazgeçeyim' dedim. Annem, '3 gün sonra gelir' dedi. Geldi hakikaten. Güçlü kadın çok önemli. Devekuşu'nda 'Haneler' diye bir oyunla ilk profesyonel sahneye çıktım. 1976'da babamla annem en önde izlediler. Millet kırılıyor gülmekten, bütün oyun babam suratı beş karış izledi. Hiç gurur duyuyorum, demedi. Hatta tek kişilik oyunu yaparken yine davet ettim. Anneme dönüp, 'Batacak bizden kalan miras da gidecek' dedi. Son ana kadar bu işi yapıyorum diye üzüldü. Hep koruma amaçlıydı. Babam piyanist olmamı istiyordu. Annem çok neşeli kadındı, ona çekmişim.Bursa Bülbülü'ndeki bütün şarkıları ben söyledim. Filmin arkasından benim olmama herkes şaşırıyor. Özge'nin müthiş bir oyunculuğu var. Çok güzel bir ekip de var. Stüdyoda büyük uyum sağladık. Ata Demirer'le düetlerimizin olması benim için inanılmaz bir deneyim ve çok güzel bir hatıra.Taşkın Sabah sayesinde bu filme dâhil oldum. Benim 1970'leri ve 80'leri söylediğimi biliyordu. Müzisyen bir aileden geliyorum. Dedem ve bütün ailem TRT İstanbul radyosunda müzisyen. Babam Taşkın Sabah'la çalışıyordu orkestrasındaydı. Aileden gelen bir şey olunca benim de şarkıcı olmam kaçınılmazdı. Konservatuvarı tercih ettim. Türk Sanat Müziği'ni plakları eski ruhu çok seviyorum.Atv'de 'Bir Şarkısın Sen' programında çocuk yarışmacıydım. 8 yaşında o yarışmaya katılmam bana çok güzel bir hatıra ve tecrübe oldu.20 yaşımda evlendim. Yeni bebeğim oldu. Birlikte büyüyoruz.İlk şarkım Efsane. Berdan Mardini seslendirdi. Yeni albüm çalışmam olacak.Ağaçlar Ayakta Ölür ve Veda adlı iki oyun oynuyorum. Evde ne yapacağım. Kulis her zaman keyiflidir. Turnelerimiz var. Onlar da çok keyifli oluyor. Yol boyu nerede ne yiyeceğiz diye araştırıyoruz.Nurseli'yi ilk izlediğimde hayran kaldım. Kendi tarzıma çok yakıştırdım. Komediyi, dramı aynı netlikle oynayabilen, star ışığı olan biri. Hep sevdim. Lafa, tonlamaya, zamanlamaya dayanan minimalist komedi oyunculuğunu severim.Seyircimiz çok eleştirmez, hep bir beğenisi vardır. Hatta o kadar ki bazen seni yanlış yola sürükler. Hep alkışlar. Kendini göremezsin, o zaman da çok inandığın insanlarla beraber olman lazım. Şu an benim en büyük eleştirmenlerim oğullarım, eskiden Metin'di.Yaşanmışlık, tecrübeler, torunlarım, kaybettiklerimle anılar çok güzel. Hala çalışıyor olmak moral kaynağı. Emekli kafası yok.Oğlum Murat'la oynamayı çok isterim. İnanılmaz araştırmacı ve çalışkanlık. Hangi rolü oynayacaksa çok iyi bir ön hazırlık yapar. Saraylı Hanım'a çalışırken çok iyi hazırlandım. Onun gibi teyzemiz vardı evde. Oradan çıkardım o rolü. Yaratım süreci en keyifli şey.Ömür boyu sarı saçlı, zengin, sosyetik şehir kadınını oynadım. Hiç hanım ağa rolleri gelmedi. İsterdim öyle bir rol. Yapımcılar garantiye kaçıyor, düşünemiyorlar başka isimler. İnsanlar klişeden bıktı.Çok dizi teklifi var, reddediyorum. 'Oyunum var' diyorum. 'Hallederiz diyorlar' ama öyle olmuyor. İş başlayınca 'Bugün gitmesen olmaz mı?' diyorlar sonra. Bununla çok karşılaştım. O heyecanı çekemiyorum.Estetik yapanlarla dalga geçiyorlar yurt dışında da. Yaşının en güzeli olmak esas mesele. Bizim akıma gelecek en sonunda hiç estetik yaptırmayanlar favori olacak, yaptıranlar demode kalacak.Yeni nesil oyuncular dizilerde sinemalarda varlar, çok güzel oynuyorlar da... Tiyatroya ve araştırma, edebiyatı takip etme konusunda eksikleri var. İyi oyuncuların çoğunu bir tiyatro oyununda opera galasında, kültürel bir faaliyette görmüyorum ama magazin basının geleceği bir lansmanda yırtmaçlı tuvaletleriyle oradalar.15-20 kilo verdim. Sarı saçım çok döküldü. Saç egzaması gibi bir şey oldum. Toparlamak için eski rengine getirdik. Gençken Nevra Hanım'a benzetirlerdi benim oyunculuğumu.Evita, Vanya Dayı'yı bir arada oynuyordum. Oradan bulup Saklambaç programına dâhil oldum.Emekli kafası olmadığı için yaşsız kadınlar oluyoruz. Kızım Elif çok destekçim. Yol aldı, kendi besteleriyle yol alacak. Eskiden daha akademik gidiyordu şimdi piyasaya uygun işler de yapıyor.Tuna Kiremitçi'nin romanını sahneye koymuştuk. Kızımla oynamıştık orada.Bu kadar çok dizi yapılması seyirciye de günah. Şapşala dönüyor izleyici.Estetik olsam 35 yaşında birini mi oynayacağım? Yine anne oynayacağım.Oyuncu fotomodel değil ki, o yüzden çok takılmıyoruz.Hiç doktor ve dedektif rolü oynamadım. Bu iki rolü oynamayı çok isterim. Korku ve gerilim filmlerini çok severim. Özel bir merakım var. O yüzden manyak kafalı bir dedektif rolü oynamayı çok isterim.'Etekler ve Pantolonlar' adlı oyunum devam ediyor. Tiyatro günlerini veriyoruz ona göre çekim takvimi ayarlıyorlar. Devlet Tiyatrosu kökenli olduğum için o anlayışı oturttum.Sektör acımasız. Genç insan peşindeler. 37 yaşındaki kızlara üniversitede kızı olan kadın rolleri yazıyorlar. Gençler geç evlenip geç çocuk sahibi oluyor. Erkekler şanslı. Yaş sorunu olmuyor onlarda.Tiyatroda çok oynarsan para var. Diziye güvenip kim tiyatroyu bırakır. Kıvanç ve Serenay çok iyiler. Boş zamanlarını tatilde geçirmiyorlar, eğitiyorlar kendilerini.