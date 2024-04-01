‘Seçimler savaş değil düşmanlarımızı sevindirmeyin’

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl her fırsatta desteğini dile getirdiği AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim mağlubiyeti sonrası kendisine gelen mesajlara cevap verdi. Akçıl "Bir arkadaşım 'İstanbul gitti' diyor. Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türk'üz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz. Tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak. Sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim."