Selo’nun Filistin’e destek şarkısına kısıtlama

SELOismiyle tanınan rap şarkıcısı Selahattin Ergün, İsrail'in katlettiği Gazze'deki sivillerin sesini dünyaya duyurmak için 'Free Palestine' (Özgür Filistin) adlı bir şarkı yaptığını ancak müzik ve sosyal medya platformlarının esere 'şiddet' gerekçesiyle kısıtlama getirdiğini söyledi. Ergün, "Şarkı açılınca yaş doğrulatması istiyor, onu onaylayınca şiddet içerikli uyarısı veriyor, onu da doğrulatınca bir uyarı daha yani platform bir sürü engel çıkarıyor. Paylaş butonu da çıkmıyor" dedi. Sosyal medyanın reklamlarında daha fazla özgürlük vadettiğini ancak gerçekte böyle olmadığını dile getiren Ergün, şu ifadeleri kullandı: "Özgür İsrail diye şarkı yapsak bütün platformlar onu öne çıkarır milyonlarca dinlenmesini sağlardı. Bu sistem kendisi gibi düşünmeyeni yok ediyor. Filistin yerine uyuşturucudan ve kadından bahsetseydim en çok dinlenenler listesine alınırdım. Biz uyuşturucu ve diğer zararlı alışkanlıkların karşısındayız ve bu konuda iki şarkı yaptık onlar da engellendi" Ergün, Gazze'deki sivillerin öldürülmesi üzerine yeni şarkı çalışması olduğundan bahsederek, "'Soykırıma dur de' adlı bir şarkı daha yapıyorum. Bu sefer daha sert olacak" dedi.