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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Şengül ile Orhan evlendi gönül delirdi

Şengül ile Orhan evlendi gönül delirdi
Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, 'Kardeşlerim' izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. 82'nci bölümde; Gönül'ün dükkanı kapatılırken Şengül ise Orhan ile düğün hazırlıklarına başladı. Şengül'ün gelinliğini Gönül'ün mahvetmesi üzerine Nebahat devreye girdi ve Şengül'e hayallerinde düğün fırsatını verdi. Bu durum Doruk ile Asiye'yi de şaşırttı. İkili, Şengül ve Orhan için düğünde şarkı söyledi. Sinirinden kuduran Gönül düğünü bastı.
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Şengül ile Orhan evlendi gönül delirdi
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