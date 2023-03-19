Şengül ile Orhan evlendi gönül delirdi

Cumartesiakşamlarıatv ekranlarındayayınlanan,'Kardeşlerim'izleyiciyiekran başınatutmayadevam ediyor.Sevilen dizi ekranların yanı sırasosyal medyada da ilgi görüyor. 82'ncibölümde; Gönül'ün dükkanı kapatılırkenŞengül ise Orhan ile düğün hazırlıklarınabaşladı. Şengül'ün gelinliğiniGönül'ün mahvetmesi üzerine Nebahatdevreye girdi ve Şengül'e hayallerindedüğün fırsatını verdi. Bu durum Dorukile Asiye'yi de şaşırttı. İkili, Şengül veOrhan için düğünde şarkı söyledi. Sinirindenkuduran Gönüldüğünü bastı.