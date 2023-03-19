Şengül ile Orhan evlendi gönül delirdi

Cumartesi
akşamları
atv ekranlarında
yayınlanan,
'Kardeşlerim'
izleyiciyi
ekran başına
tutmaya
devam ediyor.
Sevilen dizi ekranların yanı sıra
sosyal medyada da ilgi görüyor. 82'nci
bölümde; Gönül'ün dükkanı kapatılırken
Şengül ise Orhan ile düğün hazırlıklarına
başladı. Şengül'ün gelinliğini
Gönül'ün mahvetmesi üzerine Nebahat
devreye girdi ve Şengül'e hayallerinde
düğün fırsatını verdi. Bu durum Doruk
ile Asiye'yi de şaşırttı. İkili, Şengül ve
Orhan için düğünde şarkı söyledi. Sinirinden
kuduran Gönül
düğünü bastı.