Şengül otobüs kazasında hayatını kaybetti

Atv dizisi 'Kardeşlerim'de yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 112'nci bölümde; Berk'in babasının yalan söylediği ortaya çıkar. Ama Berk babasının yanında olur. Onun evde kalmasını sağlar. Akif oyuncak ayı içinde bulduğu paraları kırlentlerin içine koyar. Onlar da okul kermesinde satışa çıkar. Şevval alır, sonra onları evdeki yardımcısına verir. Kadın paraları alıp kaçarken Akif ve çocuklar peşine düşer. İnşaatta sıkıştırırlar kadını ve arbede de paralar inşaattan aşağı saçılır. Eve geldiklerinde ise acı haber gelir. Yozgat'tan kalkan otobüs kaza yapar ve Şengül içindedir. Feci olaydan kurtulan olamamıştır.