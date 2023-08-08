Sesi kısıldı projede kriz çıktı

Ünlü şarkıcı Kalben, geçtiğimiz yıl bir kripto para firmasının reklam yüzü olmayı kabul etti. Anlaşmaya göre, ünlü şarkıcı vereceği konserlerde ve organizasyonlarda firmanın reklamını yapacaktı. Kalben'in menajerliğini üstlenen şirket sahibi Alican Bozoklar, firma ile gerekli anlaşmayı yaptı. Fakat ünlü şarkıcı anlaşma yapıldıktan kısa süre sonra rahatsızlandı ve sesini kullanamadı.Bunun üzerine firma ile yapılan anlaşma, konser organizasyonlarından stüdyo çekime dönüştürüldü. Yine iddiaya göre firma sahibi Elif Özbek, yaşananlardan dolayı önce sanatçıyı, ardından Alican Bozoklar'ı suçladı. Bozoklar'a e-posta atarak, Kalben'in anlaşma sonrası ücretini ödemediği için sorunlar yaşadığını ileri sürdü. Kalben'e ödeme yapmadığı gibi firmadan aldığı paralara el koyduğunu anlatan bir e-posta atan Özbek, Alican Bozoklar'ın kasten bu şekilde davrandığını iddia etti. Yazılanları gördükten sonra Elif Özbek tarafından kendisine iftira atıldığını ileri süren Bozoklar, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.