Sevgililerden ilk kare

Oyuncu Naz Çağla Irmak'ın bir süredir meslektaşı Özgür Cem Tuğluk ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Irmak, Tuğluk ile geçtiğimiz sene tanıştı. Çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Sevgililer, geçtiğimiz haftalarda Mısır tatiline çıktı.Çölde safari yapan çift, renkli pozlar verdi. Irmak ve Tuğluk, önceki gün de yakın arkadaşlarıyla tatile çıktı. Genç oyuncu, sevgilisini aileye de soktu. Tuğluk'u, geçtiğimiz aylarda annesi Hülya Gülşen ile tanıştırdı. Hatta sevgililer, Asos'taki karavan tatilinde Gülşen ile de keyifli vakit geçirdi.