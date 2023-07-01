Haberler Günaydın Haberleri Sevgilim hayatıma karışamaz
Giriş Tarihi: 1.7.2023

Sevgilim hayatıma karışamaz

Simge, bayramda Girne’de hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, “Eşiniz ya da sevgiliniz çalışmanızı istemese ne tepki verirsiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Öyle bir durumda hemen kendisine ‘Bay bay’ derim. Kimse benim hayatıma karışamaz.”

Sevgilim hayatıma karışamaz
Simge, geçtiğimiz akşam Girne'deydi. Eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile hazırladığı ve 3 Temmuz'da çıkacak olan yeni şarkısı 'Çapkınca'dan bahseden şarkıcı, "Bunu başarmak çok zor oldu. Yaklaşık 5 yıldır küstük ve birbirimizde hiç görüşmüyorduk. Birbirini seven insanların ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmeleri çok zor. Bu süreçte kendimi geliştirdim ve üst bir seviyeye taşıdım. Sonrasında çok iyi arkadaş olduk. İş başka aşk başka" dedi.
Şu anda kalbinin boş olduğunu söyleyen Simge, "Biri olsa ve çalışmanızı istemese ne tepki verirsiniz?" sorusunu, "Öyle bir durumda 'Bay bay' derim. Benim hayatıma karışamazlar. Belki mangal yürekli biri bu fikrimi değiştirebilir ama ben bu noktaya kendi emeklerimle geldim" diyerek yanıtladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilim hayatıma karışamaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA