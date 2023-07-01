Sevgilim hayatıma karışamaz

Simge, geçtiğimiz akşam Girne'deydi. Eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile hazırladığı ve 3 Temmuz'da çıkacak olan yeni şarkısı 'Çapkınca'dan bahseden şarkıcı, "Bunu başarmak çok zor oldu. Yaklaşık 5 yıldır küstük ve birbirimizde hiç görüşmüyorduk. Birbirini seven insanların ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmeleri çok zor. Bu süreçte kendimi geliştirdim ve üst bir seviyeye taşıdım. Sonrasında çok iyi arkadaş olduk. İş başka aşk başka" dedi.Şu anda kalbinin boş olduğunu söyleyen Simge, "Biri olsa ve çalışmanızı istemese ne tepki verirsiniz?" sorusunu, "Öyle bir durumda 'Bay bay' derim. Benim hayatıma karışamazlar. Belki mangal yürekli biri bu fikrimi değiştirebilir ama ben bu noktaya kendi emeklerimle geldim" diyerek yanıtladı.