‘Sevgilim olursa erkek gibi çıkar poz veririm’

Didem Sarı'dan boşandıktan sonra Tuvana Türkay ile aşk yaşayan ve bu ilişkisi de son bulan İzzet Antebi ayrılık sonrası ilk kez Bebek'te görüntülendi. Yalnız başına bir mekandan çıkan ve bir hayli alkollü olan iş adamı, direksiyonun başına geçerek Bebek sokaklarında bir kadın, bir de erkek arkadaşını aldı.Etiler'deki başka bir mekana doğru giden Antebi, bir anda flaşların patlamasıyla şoke oldu. Antebi, "Arkadaşlar boşuna kovaladınız, yanlış alarm. O kadının benimle alakası yok, olursa erkek gibi çıkar poz veririm" dedi.