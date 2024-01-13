Sevgilimi göremeyeceksiniz

Teoman, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 2023 yılında çok çalıştığını ifade eden Teoman, "Şaka olsun diye boş boş dolaşıyorum dedim ama sadece ağustos ayında 10 konser verdim. 2024 yılıyla ilgili düşüncem artık kendimi yormamak. Belli bir kariyere, yaşa geldikten sonra vitesi biraz düşürmekte fayda var. Gün kaçıyor. İnsan işle kendini fazla uyuşturuyor. Talepler geliyor ama hepsini kabul etmiyorum. Çok aza düşürdüm konser adedimi" dedi. Teoman, "Yeni yılda yanınızda bir sevgili görecek miyiz?" sorusuna ise "Siz göremeyeceksiniz" cevabını verdi.