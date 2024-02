Popçu Hadise, önceki gece Harbiye'de yer alan kongre merkezinde sahnedeydi. Sanatçının yeni yıldaki ilk İstanbul performansında tüm biletler konserden saatler önce tükendi. Hadise İstanbul konserine hazırladığı özel açılış videosu ile büyük alkış alırken 'Her Şey Hadise, Hadise her şey' başlığı altında şarkılarını söylemeye başladı. Ünlü popçu "Sevilmek, sayılmak kadar güzel bir his yok bu dünyada. Ne mutlu bana. İyi ki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız" dedi.