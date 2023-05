Seyircilerime para vermem lazım

Kariyerimde 35 yılı geride bıraktım. Yakın zamanda da 'İz Düşümü' adı yeni bir albümü dinleyicilerimle paylaştım. 5 şarkının aranjesini ben yaptım. Klip şarkımız Davacıyım İskender Paydaş'a, 'Fark Etmez'in aranjesi Özgür Karakaya'ya ait.Şöhretle ünlü olmayı ayırt ediyorum. Şarkısı gündem oluş biriyle tanıştım, tanımıyorum çocuğu ama şarkıyı ezbere biliyorum. Şöhret başka bir şey. Bizi tanımama imkanları yoktu insanların.Her dönemin kendine özgü yeri var. Her sanatçının sicili var. O zamanlar ne giyeceğimizi bilmiyorduk. Kız kardeşimin verdiği bandana, annemin ördüğü kazakla çıktım. Devir, sektör bu yönde çok değişti. Kazak ve bandana hala duruyor, onlar kült oldu ama sektör şimdi styling'e catering'e evrildi. Olması gereken de bu.Doğru yönlendirilseydik biz de MFÖ gibi olurduk. Profesyonel olarak bunu onca yıl sürdürmek müthiş bir şey. Biz müzisyen için çok şahane bir deneyim, biz de öyle olabilirdik. Ercan 'Benim şarkım daha iyi', ben 'Benimki' diyordum. Belki biz de çok kolay yönetilebilen isimler değildik o zamanlar ama profesyonel bir destek alsaydık, gruptan ayrılmasaydık bir sonraki albümüz çok güçlü olurdu ve devam edebilirdik. Aile gibiyiz bugün.Geçen sene İzel Çelik Ercan konserleri verdik. Bacaklarım titredi sahneye çıkarken, çok heyecanlandım. 40 sene önceye gittim. Seyirci müthişti, her şarkıyı biliyorlar inanamadık. 9 Haziran'da yine konserimiz var.Büyük sanatçıların sahnesinde yetişme diye bir şey var. Biz de oralardan geldik. İstediğin kadar konservatuvarlı ol, deneyim sahnesi diye bir yer var. Okul gibiydi o sahneler. Star olacak biri varsa o tedrisattan geçmiş isimlerden olurdu. Star olmanın devri geçmedi, her devrin starları vardır, evrensel bir şeydir. Zamanlar üstü, kalıcı bir şeydir star olmak.Çok fazla keşkem var. Eskiden pişman olacağımız şeyler yapmayız diye demeçlerim vardı. O pişmanlıklar keşkeler bizi biz yaptı.Sahnedeyken seyircilerin şarkılarımı söylediğini duyunca müthiş bir keyif alıyorum. Benim duyduğum zevki onlar bilseler benim onlara para vermem lazım. Büyük saygı görüyorum.'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde silahlı sahnelerim var. Silahlara çocukluktan beri ilgim var. Eğitimler de aldım. Sokaklarda sapan kullanarak büyüdüm. Havalı tüfeğim vardı.Azade karakterini çok seviyorum. Çok akil, yaşam enerjisi yüksek, aile bağları kuvvetli ve onları koruyan, yeri geldiğinde adam vurmaktan geri kalmayan bir karakter.Çok güzel yerde çekim yapıyoruz. Atlarla sahnelerimize çok özeniyorum. Terapi gibi geliyor. İnsanı dinlendiriyor atlarla olmak.6 yaşından beri tiyatro yapıyordum. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudum. Ailem de hocalarım da çok destek oldular bana. Şan, dans ve oyunculuk eğitimleri aldım, hep aktif oldum.Oktay Kaynarca dünya tatlısı bir insan. Okul gibi bir setimiz var. Sette kendimi aile gibi hissediyorum. Bizim sette herkesin kulağı çok iyi, şarkı söylüyoruz hepimiz. Oktay Kaynarca'nın da müthiş bir türkü repertuvarı var.11 yıldır sektördeyim.2018'de sahneye koyduğum bir tiyatro vardı. Tiyatro yapmaya da devam etmek istiyorum.2010'da 'Türkiye'nin En Uzun Bacaklı Mankeni' unvanı verildi. Avrupa'da modellik anlamında çok önemli. Türkiye'de çok anlaşılmasa da, sonra başka yarışmalarda tescil aldım ama bayan bacak olarak kaldı adım.Modellikten sunuculuğa geçtim. Sonra da oyunculuğa başladım. Türkiye'de ne yazık ki modellik çok çabuk bitti. Modeller mecburen şarkıcılığa oyunculuğa yöneldi. Tiyatro eğitimi aldım. Yürek Çıkmazı dizisine Gülbahar karakteriyle dahil oldum. Oyunculuğa devam etmeyi düşünüyorum.Araf 6 filmimiz vizyonda. Benim için değişik bir deneyim oldu. Serinin ilk 5 filminde yoktum. Oynarken 5 kilo verdim. Komedi de yaptım, orada setler çok daha eğlenceli geçiyor ama korku filmi setinde biraz daha durağanlık ve sessizlik hakim. Sürekli bir gerginlik de var. Örneğin mezar sahnesinde geceleyin mezarlığa gidildi. Haliyle sessiz ve gergin bir ortam vardı.Korku filmlerinin belli bir kitlesi var. Korku sinemasında da çok iyiyiz sektör olarak. Korku tiyatrosu da olsa çok güzel olabilir. Karanlık bir ortamda bambaşka bir etkisi olabilir.AFAD gönüllüsü olarak Hatay'da 10 gün kadar çalıştım. Afet ülkesi olarak herkesin arama kurtarma eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum.Babamın askerdeyken anneme yazdığı şiir defterini buldum. Oradaki şiirleri ben yazdım diye kızlara gösteriyordum. Şiir hikayem de öyle başladı. Yıllar sonra Orhan Veli aşığı olarak şiir dünyası içinde buldum kendimi. Bir kitap olacak kadar şiirim var. Şiirler bana kısa film gibi geliyor.Pilot olmak istiyordum ya da voleybolcu. Sonra Fizik okudum. Okulu bitirmedim. Afla beraber tekrar başladım.Erkan Petekkaya ile başrolünde yer aldığım, Bana Sor Dünya diye bir filme başlıyoruz. Küçük yaşta babasını kaybeden, abisinden şiddet gören bir kızı oynuyorum.Bilecik'te spor akademisine hazırlanan, deli gibi judo yapan, maçlara çıkan erkek gibi bir kızdım. Hocamızın tayini çıkınca başka bir hoca geldi. Öyle çıktım sahneye. Judo içimde ukde kaldı.Depremin 9. gününde Adıyaman Kahta'ya gittim. Çalıştığım çadır kentte 2 bin 400 çadır vardı. Evlerini kaybeden insanlar için yardımcı olduk. Gece gündüz çalışarak hiç farkında olmadan 45 gün kadar kalmışım. Kadınları ayakta tutarsak yuvalar da ayakta kalır düşüncesiyle kadınlar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Kuaför, terzi, hobi sahası kurdum.Lahmacun sevgim manyaklık boyutunda. Tok olsam bile yerim. Sosyal medyada evlilik ne zaman soruları üzerine yaptığım parodilerden o lahmacun bölümü akılda kaldı.Aksiyon eğitimi aldım, yakın dövüş, at binme dersleri aldım. Geçtiğimiz yıl Destan'da oynadığım için zorluk çekmedim. Ata binince daha çok keyif alıyorum. Atlar çok zeki hayvanlar. Kayıt dendiği anda koşuyorlar.Anestezi teknikeriyim aslında. Aslında en baştan oyunculuk istiyordum, hayalimdi ama asıl başlayacağımı bilmiyordum. Okul araçtı bu hayalim için. Her yıl sınava giriyorum. İstanbul Üniversitesi'nde Coğrafya Bölümü okuyorum şu anda. Gidemiyorum ama dondurdum.Aslen Mardinliyim. Arapların içinde büyüdüm. Arapçam da vardı, şiveyi yok etmek konuşmamı düzeltmek için çok uğraştım.