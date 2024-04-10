2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. 60 yaşında olan Pitt, geçtiğimiz haftalarda, çocuklarının ortak velayetini talep etmekten vazgeçmişti. Daha önce çocuklarının velayetini Jolie ile yarı yarıya paylaşmak isteyen aktör, tüm velayetin Jolie'ye verilmesine itiraz etmemişti. Ancak yeni bir iddia, Jolie'nin bu zaferine gölge düşürdü. The Sun'ın haberine göre, çiftin kızı Shiloh, babasıyla yaşamak istiyor. İddialara göre, Shiloh gelecek ay 18 yaşına geldiğinde babasının Kaliforniya'daki 6 milyon dolarlık malikanesine taşınmayı planlıyor.