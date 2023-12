‘Şifanur çok uyumlu ve disiplinli bir oyuncu’

atv'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran, pazar akşamları ekrana gelen yeni dizisi 'Altın Kafes'in iki başrolü Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül, Şamdan Plus dergisi için kamera karşına geçti. Objektiflere birlikte poz veren ikili samimi bir röportaja da imza attı. Birbirleri ile rol almanın keyifli yanları sorulduğunda Şifanur Gül; "Aytaç'la birlikte yürümek inanılmaz keyifli. Sette, sahnede birbirimizi hep doğru ve kolay anlıyor olmak, birlikte oynamanın en güzel yanı benim için" derken, Aytaç Şaşmaz "Şifa çok uyumlu ve çok disiplinli bir oyuncu, onunla beraber bu işte olduğum için çok mutluyum" diyerek uyumlu partnerliklerinin altını çizdi.Şifanur Gül, "Zorluklarla başa çıkmak için kendinizi nasıl motive edersiniz?" sorusuna "Zorlukların bana hissettirdiği şeyin tüm bu rüyanın, gerçek olduğunu anlamam için bir dürtü olduğuna inanıyorum" diye cevap verdi. Aytaç Şaşmaz ise "Gün içinde herhangi bir konuda zorlandığım anlarda her şeyin bir sonu olduğunu düşünerek kendimi motive ederim" dedi. Röportajın tamamına Şamdan Plus Dergisi'nin son sayısından ulaşabilirsiniz.