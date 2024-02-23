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Giriş Tarihi: 24.2.2024

‘Simge’nin sesi beni büyüledi’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Simge’nin sesi beni büyüledi’
Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Schiller'in 13 Nisan'da Türkiye'de vereceği ilk konserine misafir şarkıcı olarak çıkmaya hazırlanan Simge Sağın, önceki gün grubun kurucusu Christopher Von Deylen ile Beyoğlu'nda bir araya geldi. Simge'nin sesine ve şarkılarına hayran olduğunu söyleyen Christopher, kendisiyle tanışma hikâyesini de anlattı.



Konser için gittiği Tahran'da araçta şoförün 'Yankı' şarkısını açtığını ve o anda tüylerinin diken diken olduğunu belirten sanatçı, "Duyduğum sesi şoföre sordum ve Simge olduğunu öğrendim. İran'da da kendisini çok seviyorlar. Ben de şarkılarını çok seviyorum. Organizatörlere buradaki konserimde Simge ile sahne almak istediğimi söyledim. Onunla aynı sahneyi paylaşacağımız için çok mutluyum" dedi.
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‘Simge’nin sesi beni büyüledi’
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