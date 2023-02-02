Sır ölümü otopsi aydınlatacak

Sosyete dünyası, 24 yaşında ölen Leyla Çiftkurt'a ağlıyor! Aslı Çetiner'in, işadamı Tahsin Çiftkurt'tan olan kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulunmuştu. Ölümle ilgili sır perdesi halen aydınlatılamadı.İngiliz polisi; Leyla'nın ölüm nedeni olarak ani kalp durmasını gerekçe gösterdi. Ancak genç kızın kalbinin gizli bir rahatsızlık nedeniyle mi yoksa tetikleyici bir nedenle mi durduğunu belirleyemedi. Çiftkurt'un ölümüyle ilgili kesin bilgiye bugün yapılacak otopsi sonrası ulaşılacak.