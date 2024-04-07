Son ‘Indiana Jones’ yapım şirketini batırdı

JAMES Mangold'un yönettiği 'Indiana Jones' serisinin 15 yıl aradan sonra çekilen beşinci filminin yapım şirketine ciddi kayıp yaşattığı ortaya çıktı. Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas'ın rol aldığı 'Indiana Jones ve Kader Kadranı' gişede beklentinin altında kalmıştı. Forbes'un haberine göre, yapım şirketi film için bilet satışlarından elde edilenden 134,2 milyon dolar daha fazla harcadı. Temmuzda vizyona giren filmin bütçesi ise 387,2 milyon dolar olarak açıklandı. Film, dünya çapında ise gişede 384 milyon dolar hasılat elde etti. Yapım şirketi, bu hasılatın yarısını (192 milyon dolar) aldı.