'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminin galası Levent'te gerçekleşti. 22 Aralık'ta vizyona girecek filmde rol alan Şükran Ovalı, canlandırdığı karakterle ilgili bilgi verdi. Ovalı, "Oynadığım karakter ailenin baş belası... Kolay yoldan para kazanmaya çalışıyor. Sadece kendisinin değil, ailesinin de bu belaya sürüklüyor" dedi. Caner Erkin'le evli olan oyuncu, projelerden geriye kalan vaktini kızına ayırdığını belirterek "Sosyal görünümlü asosyalim aslında ben... Kızımızı dadısız büyütüyoruz. Mesela Caner buraya gelemedi, şu an evde kızımızla birlikte..." diye konuştu.