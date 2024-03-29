‘Sosyal medyadan çok evlilik teklifi geliyor’

Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemeğe geldiğini söyleyen Kıratlı, çıkışta gazeteciler ile de sohbet etti. Yaz planlarından bahseden Kıratlı, "Bir yaz kadını olarak çok özledim yazı. Eğer çalışmazsam güzel tatil yaparım. Çalışırsam da ara ara tatile gider gelirim. Bodrum'a da gidiyorum, Alaçatı'ya da" dedi. Takipçilerinin kendisi hakkında yaptığı yorumlar hakkında da konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Ben aslında dozunda olan şeyleri çok seviyorum. Eleştiri bizim kendimizde göremediğimiz tarafları bize gösteriyor. Ama kimisi bazen kıskançlığından ya da haddini aşarak başka boyutlara çevirebiliyor, onlar hoş değil işte. Her türlü eleştiriye açığım, sınırı aşmadığı sürece." Kıratlı, "Sosyal medya üzerinden aşk mesajları da alıyor musunuz?" sorusuna ise, "Evet, bana çok evlilik teklifi geliyor" diye yanıt verdi.