Sosyal medyayı salladı

DUYGU yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, yedinci bölümüyle de büyük bir ilgi gördü. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alan dizinin yeni bölümü, izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Dizinin yedinci bölümünde Gülayşe ve Barbaros'un duygusal yakınlaşmasıyla Çatal'ın Barbaros'un babası olduğu gerçeğini açık etmesi geceye damgasını vurdu. Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışan ve Zümrüt'ün evlilik teklifini kabul etmek zorunda kalan Gülayşe, kendisini sokağa attı. Kendisini Barbaros'un ona yakın olmak için yerleştiği mekanın önünde bulan Gülayşe'nin karşısına Barbaros çıktı. Barbaros ve Cemal, Çatal'ın muhbirini bulmak için bir oyun kurdu.