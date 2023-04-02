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Giriş Tarihi: 3.4.2023

‘Superman’ yeni filmi için Antalya’da

Superman filmiyle şöhretini perçinleyen Henry Cavill, II. Dünya Savaşı’nı konu alan The Ministry Of Ungentlemanly Warfare filmi için Türkiye’ye geldi! Cavill, önceki gün Finike, Alanya ve Demre’de yapılan çekimlerde kamera karşısına geçti

‘Superman’ yeni filmi için Antalya’da
Henry Cavill'in başrolde olduğu Guy Ritchie filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimleri Antalya'nın ilçeleri Demre, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya ve Manavgat'ta devam ediyor.



Guy Ritchie; küresel çapta gösterimde olan, çekimlerinin bir kısmını Antalya'da gerçekleştirdiği 'Operation Fortune'dan üç yıl sonra bu kez yeni filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için Antalya'da set kurdu.



II. Dünya Savaşı'nı konu alan filmin başrollerinde 'Supermen' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Henry Cavill'in yanı sıra Alan Ritchson, Cary Elwes, Alex Pettyfer, Henry Golding, Til Schweiger, Babs Olusanmokun ve Meksikalı oyuncu / şarkıcı Eiza Gonzales yer alıyor.
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‘Superman’ yeni filmi için Antalya’da
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