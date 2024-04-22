Suphiye ile Dündar’ın tanıştığına şahidim

Uğur Dündar, kendisine açılan babalık davası sonrası anne Suphiye Orancı'yı tanımadığını kesin şekilde dile getirmişti. Ancak SABAH, anne Suphiye Orancı'nın teyzesinin kızı N.H. ile konuştu. N.H., Dündar ile Orancı'nın tanışıklığana şahit olduğunu açıkladı: "Uğur Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum. 1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Biz de ara ara buraya giderdik. Çınar Otel'e ve buradaki kafelere gider zaman geçirirdik. Bir gün Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Burada oturmuştuk. Suphiye Uğur Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler. Ben de bu anlara şahitlik ettim" dedi.UĞUR Dündar'ın ise Yeşilköy'deki Çınar Otel'de cankurtaran olduğu biliniyor. Hatta Dündar, bu konuyla ilgili Oda TV'ye şunları anlatmıştı: "Ne iş yapıyorsun delikanlı sen?" dediklerinde "Cankurtaranım" diyordum. Bembeyaz, kolalı üniformamla işe başladığım ilk yaz, yedi kişinin hayatını kurtardım. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı!..Böylece onların kahramanı olmuştum. İskelede yürürken birbirlerine beni gösterip "İşte hayatımı kurtaran genç" diyorlardı. Ünlü simalarla da ilk kez burada tanıştım. Onlardan biri, taraftarı olmaktan her zaman gurur duyduğum ve ileride adını sevgili oğlum Bartu'da yaşatacağım, Fenerbahçe'nin efsanevi sporcusu Can Bartu'ydu. Çınar Otel sadece Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli değil. 65 yıllık geçmişinde nice tanıklıklar ve nice anılar var. Benim de öyle… Hepsini yazsam sayfalar almaz."