Takipçisini TDK kurtardı

Birçok makyaj ve protez tırnak stüdyosu bulunan sosyal medya fenomeni Ala Tokel, bu sefer bir takipçisiyle adliyelik oldu. İddiaya göre ünlü fenomen, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın altına gelen bir yorumu radarına aldı. E.K. isimli kişi, 11 Kasım 2023 günü Tokel'in paylaştığı bir fotoğrafın altına 'Şırfıntı" yorumunda bulundu. Tokel, kendisi hakkında hakaret içerikli yorumda bulunduğu gerekçesiyle takipçisinden şikayetçi oldu.Ünlü fenomenin onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri sürerek yorumun sahibi E.K. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılık, "şırfıntı" kelimesinin anlamıyla ilgili yapılan araştırmada bu kelimenin TDK'da Türkçe kökenli kelime olduğunu ve anlamının "seviyesi düşük, bayağı" anlamına geldiğini belirledi. Savcılık, kullanılan ifadenin eleştiri mahiyetinde, kaba bir söz olduğunu ancak onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte içerik taşımadığını vurgulayarak dosyaya takipsizlik kararı verdi.